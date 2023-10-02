Молдавия окончательно откажется от российского газа. Чем это обернется для Москвы?

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Глава Министерства энергетики Молдавии Виктор Парликов в ходе Евроатлантического форума устойчивости, прошедшем 28 сентября в Бухаресте, заявил, что Кишинев более не намерен покупать природный газ у "Газпрома". Глава ведомства пояснил, что страна нашла более дешевую альтернативу у другого государства. Pravda.Ru разбирается в ситуации и беседует с экспертами о том, что может последовать за подобным решением и как оно может сказаться на России.

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«Мы больше не будем закупать природный газ у «Газпрома» на территории, контролируемой конституционными властями [...] Нам не только удалось получить газ из других источников, мы весь газ закупили полностью с европейского рынка», — приводит РБК слова Парликова.

Он также заметил, что Молдавии удалось найти решение, якобы более выгодное финансово, чем контракт, который был заключен с "Газпромом". Более того, Парликов добавил, что Молдавия не зависит от газа РФ таким образом, как это было до 2021 года.

"Мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с "Газпромом", — добавил глава молдавского Минэнерго.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное заявление, отметил, что, несмотря на долги Кишинева перед "Газпромом", взаимодействие между компаний и представителями Молдавии продолжается.

"Если я правильно понимаю, продолжаются контакты между "Газпромом" и Молдавией, тем более что у молдавской стороны есть долги. Есть долги, есть спор относительно размера этих долгов. И этот диалог должен продолжаться", — сказал представитель Кремля, его цитирует ТАСС.

Более того, он отреагировал на слова главы Минэнерго Молдавии о том, что у Кишинева появилось "более выгодная" альтернатива российскому газа.

"Да, на споте сейчас можно купить газ, который в итоге по происхождению, скорее всего, окажется российским на европейском рынке. Не исключено, что это и сделала Молдавия [...] Спотовый рынок такой, что сегодня это может быть дешевле трубного газа [Россия в основном поставляет его по долгосрочным контрактам], но завтра это будет значительно дороже. И считать здесь нужно как-то по усредненным показателям, в определенной перспективе [...] "Поэтому, конечно, нужно разбираться в деталях. И главное - урегулировать все долговые отношения молдавской стороны с "Газпромом", — заметил Песков.

В "Газпроме" же отметили, что компания получает от "Молдовгаза" ежесуточные заявки на поставку газа.

"Газпром" получает от компании "Молдовагаз" ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их. Газ подается транзитом через ГИС "Суджа", — цитирует ТАСС сообщение компании.

Долги Молдавии

Начиная с 2011 года копании "Газпром" и "Молдовогаз" постоянно продлевали соглашение о поставке природного газа, последний раз в 2021 году — на пять лет. Контракт предполагал формулу расчета, которая учитывала биржевые цены. Более того, договор предусматривал изменения в ценах поставок.

Как напоминает РБК, "Газпром" требует от Кишинева выплаты долга в размере 709 миллионов долларов. Молдавская сторона, ссылаясь на данные собственного аудита, отказывается от выплат в желаемой Москвой размере и предлагает урегулировать спор выплатой 8,6 миллионов долларов. Москва отвергает такое предложение и последовательно настаивает на выплате полной суммы.

25 сентября "Коммерсант" сообщал, что Молдавия предлагала "Газпрому" заключить мировое соглашение. Кишинев выразил готовность выплатить 153,57 миллионов долларов взамен на то, что Россия прощает молдавской стороне все долги.

"Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых «Газпромом» и «Молдовагазом» документах и соответствующих решениях международного арбитража", — ответили в пресс-службе "Газпрома".

Последствия отказа

Валерий Бессель, исполнительный вице-президент НьюТек Сервисез, в интервью Pravda.Ru рассказал, чем для России может обернуться ситуация, при которой Кишинев полностью отказывается от российских поставок

"Для России это ни о чем. И эти поставки газа для России – как слону дробина. Поэтому Россия сейчас делает все для того, чтобы переориентировать свои экспортные поставки на юг и на восток. Там есть кому покупать. Один Китай является крупнейшим покупателем нашего газа. И у нас нет другого выхода как развязки ситуации. И если Европа снова вернется к здравому смыслу и начнет покупать наш газ, вместе с Европой начнет так же покупать наш газ и Молдавия, если труба сохранится. А если Европа будет оставаться в коматозном состоянии еще длительное количество времени, нам все равно этот рынок приходится заменять другими рынками сбыта газа. Это неизбежность для нас. Поэтому Молдавия – слишком незначимый игрок, то есть до такой степени незначимый игрок на газовом рынке, в том числе европейском, что я бы просто не стал об этом говорить", — сказал он.

Бессель также рассказал о выводе, который Россия должна сделать после подобной ситуации.

"А то, что касается нас, для нас это должно быть еще одним хорошим уроком, что, наверное, нам надо исключать из таких политических понятий как дружбу, любовь – это все межличностные понятия. Надо понимать, что надо научиться чуть-чуть быть американцами. Если мы торгуем, то торгуем только с взаимной выгодой. А Молдавия, к сожалению, настолько ненадежный игрок, что не о чем говорить", — заключил эксперт.