Министр финансов Силуанов об инфляции в РФ: Если не покупать, то цены нормальные

Министр финансов Антон Силуанов поделился интернет-мудростью об отношении к росту цен.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Силуанов рассказал сетевую остроту, которая отражает положение дел в экономике России в период инфляции.

"Если не покупать, то цены нормальные", — озвучил интернет-мем глава экономического ведомства.

Он отметил, что бюджет РФ направлен на укрепление вооружённых сил России.

Ранее глава минфин РФ рассказал, когда в России перестанут расти цены.

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