Министр финансов Антон Силуанов поделился интернет-мудростью об отношении к росту цен.
Силуанов рассказал сетевую остроту, которая отражает положение дел в экономике России в период инфляции.
"Если не покупать, то цены нормальные", — озвучил интернет-мем глава экономического ведомства.
Он отметил, что бюджет РФ направлен на укрепление вооружённых сил России.
Ранее глава минфин РФ рассказал, когда в России перестанут расти цены.
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