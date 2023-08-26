Глава минфин РФ сообщил, когда прекратится рост цен

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

По результатам 2023 года ожидается, что инфляция (повышение цен на товары и услуги, ведущее к уменьшению покупательной способности денег) в России составит приблизительно 6%, и она начнет снижаться только к 2024 году, рассказал глава министерства финансов РФ Антон Силуанов.

Фото: creativecommons

"Инфляция в России в 2023 года по итогам года будет около 6%. К таргету ЦБ в 4% она вернется в следующем", — поделился Антон Силуанов в беседе с китайским телеканалом CGTN.

Согласно данным Росстата, инфляция в России составила 11,94% по итогам 2022 года.

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