Чешское правительство одобрило покупку газопроводов от иностранных компаний

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Чехии одобрило приобретение государством газопроводов, принадлежащих иностранным компаниям. Согласно информации, государство приобретет компанию Net4Gas, которая является оператором чешских газопроводов, сообщает ТАСС.

Фото: Openverse

На данный момент эту компанию совместно владеют инвестиционные фонды немецкой страховой компании Allianz и канадской компании Borealis Novus Parent. Подробности о сумме контракта будут объявлены правительством в последующем. Согласно порталу, власти считают, что приобретение Net4Gas укрепит энергетическую безопасность Чехии.

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