Минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке вырос до 20%

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минимальный первоначальный взнос по ипотечным программам с государственной поддержкой в России увеличился с 15% до 20%. В среднем первоначальный взнос сейчас приближается к 25%, что, по мнению экспертов, может стать проблемой для некоторых потенциальных заемщиков.

Фото: openverse

Сергей Гордейко, главный эксперт компании "Руссипотека", отметил, что такое увеличение требования к первоначальному взносу может создать трудности для некоторых заемщиков, которые не могут позволить себе более высокий взнос. Однако он также заявил, что повышение порога до 20%, как ожидается, не окажет существенного влияния на рынок. Введение макропруденциальных надбавок с 1 октября, вероятно, окажет более существенное негативное влияние на рынок. Согласно этим новым правилам, только кредиты на покупку новостроек с первоначальным взносом более 30% будут считаться кредитами со стандартным уровнем риска, что может отпугнуть многих заемщиков, которые не могут внести такой крупный взнос.

Несмотря на изменение условий ипотеки, эксперты сохранили свой прогноз по выдаче 1,7 млн кредитов на 6,3-6,5 трлн рублей к концу 2023 года, что стало бы вторым по величине результатом в истории по количеству выплат. Высокий спрос на ипотечные кредиты сохранялся и в сентябре, отчасти обусловленный девальвацией рубля и повышением ключевой процентной ставки. Спрос остается высоким, объем выпуска за первые восемь месяцев текущего года уже превысил уровень 2022 года в 1,5 раза. Однако Банк России внимательно следит за рынком, чтобы предотвратить перегрев и увеличение доли высокорисковых кредитов в ипотечных портфелях банков.

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Можно ли взять обычный кредит на первоначальный взнос под ипотеку?