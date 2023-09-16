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Галущенко объявил о наращивании производство урана против России

1:52
Экономика

Министр энергетики Украины Герман Галущенко объявил о стремлении страны наращивать производство урана с целью снизить доминирующее влияние России на мировом рынке этого стратегического ресурса, сообщает NewsInfo.

Галущенко объявил о наращивании производство урана против России
Фото: "File:RIAN archive 132603 Nuclear power reactor fuel assembly.jpg" by Ruslan Krivobok / Руслан Кривобок is licensed under CC BY-SA 3.0.

Галущенко подчеркнул, что Россия по-прежнему контролирует значительную долю мирового рынка урана, что затрудняет введение санкций, так как множество компаний имеют контракты с российскими поставщиками урана. Тем не менее, Украина настойчиво работает над увеличением своей доли на рынке урана и развитием собственного производства урана на своей территории.

Герман Галущенко подчеркнул, что производство урана становится важной составляющей национальной безопасности Украины. Это стремление к самодостаточности в сфере уранового производства подтверждается меморандумами о взаимопонимании, подписанными Украиной с зарубежными партнерами.

Недавно украинская компания "Энергоатом" заключила меморандум о сотрудничестве с американской ConverDyn, что позволит увеличить добычу урана на Восточном горно-обогатительном комбинате и создать завод по конверсии природного урана в гексафторид урана. Этот процесс является ключевым звеном для развития полного ядерного цикла.

Следует отметить, что Украина никогда не была заметным игроком на мировом урановом рынке, в то время, как "Росатом" занял второе место в мире по запасам урана после приобретения казахстанского месторождения Буденовского. 

В мире добыча урана увеличилась на шесть процентов в 2022 году, достигнув 50,4 тысячи тонн, и девять крупнейших компаний среди производителей, включая "Росатом," имеют ключевую роль в этой отрасли.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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