"Аэрофлот" не ожидает роста стоимости авиабилетов в этом году

Генеральный директор группы "Аэрофлот", Сергей Александровский, сообщил на брифинге, который прошел в рамках Восточного экономического форума, что авиакомпания не ожидает существенных изменений в ценах на авиабилеты до конца текущего года. Он также отметил, что в 2024 году возможен рост стоимости, но он ожидается на уровне инфляции, если не произойдет какого-то экстремального роста других расходов, таких как цены на керосин, аэропортовые расходы, ставки лизинга и так далее.

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.