"Аэрофлот" не ожидает роста стоимости авиабилетов в этом году

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор группы "Аэрофлот", Сергей Александровский, сообщил на брифинге, который прошел в рамках Восточного экономического форума, что авиакомпания не ожидает существенных изменений в ценах на авиабилеты до конца текущего года. Он также отметил, что в 2024 году возможен рост стоимости, но он ожидается на уровне инфляции, если не произойдет какого-то экстремального роста других расходов, таких как цены на керосин, аэропортовые расходы, ставки лизинга и так далее.

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.

По данным Росстата, стоимость полетов в экономическом классе в России снизилась на 8,8% с 22 по 28 августа 2023 года, а неделей ранее было снижение на 0,7%. Замминистр транспорта РФ, Игорь Чалик, ранее заявил, что рост стоимости авиабилетов в России находится в пределах инфляции.

Согласно информации Минтранса РФ, стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в январе-мае 2023 года увеличилась на 6,2%, или на 420 рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время министр транспорта РФ, Виталий Савельев, заявил, что цены на авиабилеты за тот же период выросли на 6,8%, а в мае увеличились на 14,7% в годовом выражении.

Важно отметить, что все эти прогнозы и данные могут измениться в зависимости от экономической ситуации и факторов, влияющих на стоимость авиаперелетов.

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