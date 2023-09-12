Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара выше 90 рублей в 2024 году

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Министерство экономического развития прогнозирует, что курс доллара превысит 90 рублей в 2024 году, и ожидает инфляцию на уровне 4,5 процента к концу следующего года. Этот показатель выше установленной Центробанком целевой инфляции, сообщает Lenta.ru.

Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Прогноз курса доллара следующий: 90,1 рубля в 2024 году, 91,1 рубля в 2025 году и 92,3 рубля в 2026 году. Эти значения включены в базовый сценарий прогноза социального и макроэкономического развития на ближайший год и планируемый период с 2025 по 2026 годы.

На основе этого прогноза Минэкономразвития будет разрабатываться проект федерального бюджета, который правительство планирует рассмотреть в течение недели.

Согласно прогнозу ведомства, среднегодовая цена на нефть марки Brent составит 85 долларов за баррель в 2024 году, 80,2 доллара в 2025 году и 76,2 доллара в 2026 году.

Кроме того, Минэкономразвития увеличило прогноз по росту экономики на текущий год до 2,8 процента, в то время как в апреле ожидался рост ВВП на уровне 1,2 процента.

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