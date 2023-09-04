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Канцлер Австрии признал, что страна не может обойтись без газа РФ

1:38
Экономика

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью телеканалу ORF выразил мнение о том, что закупка газа у России "неприятна с моральной точки зрения", но в настоящее время это неизбежно. Он подчеркнул, что главным приоритетом является обеспечение безопасности энергоснабжения, так как любое нарушение этой системы может повлечь за собой серьезные последствия для производства и жизнеспособности общества, сообщает РИА Новости.

Канцлер Австрии признал, что страна не может обойтись без газа РФ
Фото: Wikipedia

Карл Нехаммер подчеркнул, что, несмотря на моральные соображения, обеспечение безопасности энергоснабжения остается его главной обязанностью как федерального канцлера. Он также отметил, что Австрия уже начала уменьшать свою зависимость от российского газа, работая над расширением поставок через Германию и Италию, чтобы разнообразить источники поставок.

Канцлер также напомнил о том, что у австрийской нефтегазовой компании OMV есть долгосрочные контракты на поставку газа от "Газпрома" до 2040 года, и одностороннее их расторжение было бы финансово затратным. Он подчеркнул, что "сжигать газ где-то ещё" было бы неэффективным шагом.

Срок действия контракта на транзит российского газа через Украину, который также поставляется в Австрию, истекает в конце 2024 года. Экс-глава австрийского энергоконцерна OMV Герхард Ройсс предупредил, что Австрия должна быть готова к возможности, что после окончания транзитного контракта российский газ через Украину может не поступать в страну.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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