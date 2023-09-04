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Санду: "независимые аудиторы" не нашли долги у Молдавии перед "Газпромом"

0:55
Экономика

Кишинёв нанял "независимых аудиторов", которые не нашли долг в 800 млн долларов перед российским "Газпромом", заявила президент страны Майя Санду. По её словам, проверку молдавские власти "не афишировали".

Санду: "независимые аудиторы" не нашли долги у Молдавии перед "Газпромом"
Фото: Оpenverse

Как подчеркнула Санду, речь идёт о долге Кишинёва перед российским регулятором с 2021 года.

"Мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед "Газпромом" в размере порядка 800 миллионов долларов. Нас хотели обмануть в 2021 году", — заявила президент в своём выступлении перед народом.

Как и что конкретно проверяли "независимые аудиторы", она не объяснила. Лишь уточнила, что пока данный факт не афишировали, но молдавское правительство выступит с заявлением в ближайшее время.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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