Додон: необходимо вернуть стратегическое партнёрство с Россией по всем направлениям

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Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон уверен, что Кишинёву необходимо возобновить стратегические взаимоотношения с Москвой. Такое мнение политик выразил во время своего поздравления россиян с Днём России.

Фото: www.gazeta.ru

"Желаю россиянам добра и благополучия. Убеждён в необходимости возвращения стратегического партнёрства с Россией по всем направлениям, представляющим интерес для Молдовы".

Однако Майя Санду, действующий лидер Молдавии, не видит надобности сотрудничать со странами СНГ. Цель нынешнего правительства республики заключается в скорейшем вступлении государства в Евросоюз.