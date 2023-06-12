Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон уверен, что Кишинёву необходимо возобновить стратегические взаимоотношения с Москвой. Такое мнение политик выразил во время своего поздравления россиян с Днём России.
"Желаю россиянам добра и благополучия. Убеждён в необходимости возвращения стратегического партнёрства с Россией по всем направлениям, представляющим интерес для Молдовы".
Однако Майя Санду, действующий лидер Молдавии, не видит надобности сотрудничать со странами СНГ. Цель нынешнего правительства республики заключается в скорейшем вступлении государства в Евросоюз.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.