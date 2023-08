Your browser does not support the audio element.

Киргизия не собирается нарушать санкции, которые были введены Западом против России, заявил министр иностранных дел этого центральноазиатского государства Жээнбек Кулубаев.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.