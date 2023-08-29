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В Киргизии заверили, что никогда не нарушат санкции против России

2:09
Экономика

Киргизия не собирается нарушать санкции, которые были введены Западом против России, заявил министр иностранных дел этого центральноазиатского государства Жээнбек Кулубаев.

В Киргизии заверили, что никогда не нарушат санкции против России
Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Он заявил, что однозначно может подтвердить, что Киргизия не нарушала и не будет нарушать санкции. По словам Кулубаева, его страна будет следовать договорённостям, "которые у нас есть с нашими западными партнёрами".

Про его словам, торговлю на двустороннем уровне никто запретить не может. После чего ещё раз заверил, что санкции Киргизия никогда не нарушала.

Министр также опроверг данные, что товарооборот Киргизии с Россией и другими странами СНГ за последнее время вырос в несколько раз.

"У нас есть какой-то рост, но про 240 процентов я, например, никогда не слышал. У нас есть свои статданные. И мы считаем, что торговля с Россией и другими странами СНГ идёт на уровне предыдущих лет", — сказал министр в интервью Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

Кулубаев подтвердил, что по вопросу санкции власти Киргизии периодически контактируют с США и Евросоюзом. "И, конечно, мы очень серьезно воспринимаем предупреждения наших коллег, что в случае нарушения договоренностей возможны санкции", — добавил министр иностранных дел Киргизии.

При этом он подчеркнул, что поскольку страна расположена в сердце Центральной Азии, через неё идёт торговля из Китая в Европу и другие страны региона. Потому контролировать весь спектр торговли очень сложно, но власти республики стараются и прикладывают все усилия.

Отметим, что США и Евросоюз неоднократно заявляли, что могут ввести санкции против стран Центральной Азии, если сочтут, что они помогают России обходить санкции. Власти этих государств, в свою очередь, неоднократно заявляли, что соблюдают ограничительные меры. Так что интервью министра иностранных дел Киргизии из этой же серии заверений.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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