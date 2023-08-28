В Европе нашли способ переманить на свою сторону стран-членов БРИКС

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С 22 по 24 августа в Южно-Африканской Республике (ЮАР) прошел саммит БРИКС — организации, членами который ранее были только Бразилия, Россия, Индия, Китай и сама ЮАР. В ходе этого мероприятия государствами-членами было принято решение и расширении состава участников и вхождении в объединение шести новых стран. Запад проявил сдержанную реакцию на это событие, однако, как ранее писала Pravda.Ru, западные страны могут предпринять попытку помешать укреплению нового центра силы на международной арене.

Фото: syl.ru

Одним из ведущих европейских аналитических центров является Европейский совет по международным отношениям (ECFR). ECRF изучает современные политические явления и предлагает представителям западной элиты возможные решения их проблем и способы достижения желаемого.

Один из последних релизов центра был посвящен саммиту БРИКС и назывался "Саммит БРИКС и европейский вызов Китая: лучшее предложение ЕС для Глобального Юга". В этом выпуске автор ECFR Матс Энгстром изучает вопрос БРИКС и предлагает варианты, которые будут более выгодными для стран так называемого "Глобального Юга".

Pravda.Ru публикует перевод статьи Энгстрома. Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

"Мы хотим экспортировать готовую продукцию, а не камень и песок". Это было ключевым посланием президента ЮАР на саммите БРИКС на этой неделе. Сирил Рамафоса отметил важность такого сырья, как литий, кобальт и никель, и заявил, что их переработка должна происходить в Африке.

Развивающиеся страны все более полны решимости продвигаться вверх по глобальным производственно-сбытовым цепочкам. С этой целью многие лидеры стремятся диверсифицировать свои отношения и тем самым снизить свою зависимость от Запада. Действительно, на саммит этого года было приглашено более 60 правительств, наряду с Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой.

Медленный старт Европы

Китай уже давно зарекомендовал себя как лучший партнер для развивающихся стран, чем бывшие колониальные державы. Это часть геополитической борьбы не всегда благоприятно сказывается на местном развитии, но китайские предложения финансирования и сотрудничества часто привлекательны для политических элит в Африке, Латинской Америке и Азии.

Европейцы опоздали с реакцией на инфраструктурную инициативу Пекина "Пояс и путь". В ответе Европейского Союза — Глобальном портале — по-прежнему отсутствует стратегическое планирование и достаточные количество ресурсов. Другие меры ЕС, такие как механизм корректировки границ выбросов углерода, также создают напряженность, о чем свидетельствует критика президента Бразилии в отношении "зеленого неоколониализма" на саммите.

Тем временем Китай перешел от финансирования инфраструктуры к более широкому сотрудничеству, частично в рамках своей Глобальной инициативы развития. Огромное количество талантливой молодежи из развивающихся стран учится в китайских университетах на льготных условиях. Китай инвестирует в совместные исследования, демонстрационные проекты и развитие местных навыков.

ЕС и его государства-члены пообещали глобальное сотрудничество южным государствам в области промышленного развития, например, когда они заключили сделки по энергетике (включая водород). Однако для реализации сотрудничества требуется слишком много времени. Китайские инвесторы проявляют большой интерес к планам Южной Африки по увеличению производственных мощностей в области технологий возобновляемой энергетики и электрификации транспорта. Напротив, европейцы по-прежнему медленно поддерживают экосистему зеленых инноваций страны и местную сертификацию зеленых технологий. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах глобального Юга, а также по другим вопросам, таким как цифровизация.

Конкретные действия нужны уже сейчас

Европейцы должны быстро улучшить свое предложение. Как описано в других публикациях ECFR, это должно включать:

Обеспечение более эффективной поддержки совместной разработки зеленых технологий и цифровых решений, например, через фонд ЕС по совместным инновациям и распространению зеленых технологий;

Использование среднесрочного обзора программы Horizon Europe для включения более тесного исследовательского сотрудничества с Глобальным Югом;

Поощрение более тесных связей между европейскими исследовательскими институтами и инновационными экосистемами в развивающихся странах, включая совместные предприятия и лучшие испытательные центры;

Наращивание потенциала посредством расширения партнерства между учреждениями в Европе и странах-партнерах;

Расширение масштабов программ обмена студентами и поддержки развития навыков.

Для Бразилии, Индии и Южной Африки сотрудничество БРИКС заключается не в том, чтобы занять сторону Китая в геополитической борьбе, а в том, чтобы продвигать собственное экономическое развитие на справедливых условиях. То же самое касается потенциальных новых членов, таких как Индонезия. Добиваясь подлинного совместного развития с глобальным Югом, Европа может оставаться актуальной в формирующемся глобальном порядке.