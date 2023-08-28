Эксперт рассказала о создании финансовой подушки безопасности при низком доходе

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт по финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, как создавать накопления "на чёрный день" при низком уровне доходов.

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Колбасина посоветовала распланировать бюджет на год вперёд. По её словам, это поможет подготовиться к крупным тратам так, чтобы чтобы бюджет не проседал в каком-то из месяцев.

Ранее аналитик Эльдар Муртазин рассказал о законности взимания платы за раздачу интернета со смартфонов.

Специалист рассказала о правиле "50/30/20".

"Половину заработка нужно тратить на базовые потребности, 30 процентов — на желанные расходы, а 20 — на финансовые цели и погашение кредитов", — цитирует слова Колбасиной "Вечерняя Москва".

Эксперт призвала откладывать средства для финансовой подушки безопасности сразу же при получении дохода. Создание накоплений по остаточному принципу, по словам специалиста, обречено на неудачу, если ваш доход невысокий.

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