Эксперт оценил законность взимания платы за раздачу интернета со смартфонов

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, имеют ли право мобильные операторы брать плату за раздачу интернета на другие устройства.

Фото: "смартфон и маникюр" by xarkonnen is licensed under CC BY 2.0.

ФАС отреагировал на жалобы по поводу введения платы за раздачу интернета со смартфонов.

Муртазин объяснил, что сотовые операторы вправе взимать дополнительную плату за раздачу интернета, так как данная возможность не входит в перечень базовых услуг.

Ранее владельцев айфонов предупредили о смертельной опасности их привычек.

Аналитик отмтеил, что отрасль связи в России сейчас недофинансирована, поэтому операторы не имеют возможности поддерживать рабочее состояние сетей.

"Это проблему можно решить, если повысить стоимость тарифных планов для абонентов, которые пользуются старыми тарифами с безлимитным интернетом", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

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