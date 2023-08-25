Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, имеют ли право мобильные операторы брать плату за раздачу интернета на другие устройства.
ФАС отреагировал на жалобы по поводу введения платы за раздачу интернета со смартфонов.
Муртазин объяснил, что сотовые операторы вправе взимать дополнительную плату за раздачу интернета, так как данная возможность не входит в перечень базовых услуг.
Ранее владельцев айфонов предупредили о смертельной опасности их привычек.
Аналитик отмтеил, что отрасль связи в России сейчас недофинансирована, поэтому операторы не имеют возможности поддерживать рабочее состояние сетей.
"Это проблему можно решить, если повысить стоимость тарифных планов для абонентов, которые пользуются старыми тарифами с безлимитным интернетом", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
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