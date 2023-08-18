Владельцев айфонов предупредили о смертельной опасности их привычек

Американская компания Apple настоятельно рекомендует пользователям не размещать свой iPhone рядом с собой во время сна, особенно если он находится в процессе зарядки. Об этом сообщает издание Mirror, ссылаясь на официальное заявление компании.
"Сон с близким контактом устройства с зарядным кабелем может повлечь за собой опасность возгорания, поражения электрическим током, травмы, а также повреждения смартфона или окружающего имущества", — подчеркнули в представительстве Apple.
В компании также уточнили, что следует избегать размещения телефона под подушкой, а также не рекомендуется держать рядом зарядное устройство или адаптер питания. Рекомендуется заряжать гаджет в некотором удалении от кровати, предпочтительно без чехла, и в хорошо проветриваемом помещении, что поможет снизить риски перегрева и возгорания устройства.
Кроме того, в компании Apple напомнили, что для безопасной зарядки следует использовать только оригинальные блоки питания и кабели. Использование других, несертифицированных аксессуаров, может повлечь за собой "непоправимые последствия для устройства и даже представлять опасность для жизни".
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