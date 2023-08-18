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Владельцев айфонов предупредили о смертельной опасности их привычек

1:14
Здоровье

Американская компания Apple настоятельно рекомендует пользователям не размещать свой iPhone рядом с собой во время сна, особенно если он находится в процессе зарядки. Об этом сообщает издание Mirror, ссылаясь на официальное заявление компании.

Владельцев айфонов предупредили о смертельной опасности их привычек
Фото: "iphone" by twicepix is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Сон с близким контактом устройства с зарядным кабелем может повлечь за собой опасность возгорания, поражения электрическим током, травмы, а также повреждения смартфона или окружающего имущества", — подчеркнули в представительстве Apple.

В компании также уточнили, что следует избегать размещения телефона под подушкой, а также не рекомендуется держать рядом зарядное устройство или адаптер питания. Рекомендуется заряжать гаджет в некотором удалении от кровати, предпочтительно без чехла, и в хорошо проветриваемом помещении, что поможет снизить риски перегрева и возгорания устройства.

Кроме того, в компании Apple напомнили, что для безопасной зарядки следует использовать только оригинальные блоки питания и кабели. Использование других, несертифицированных аксессуаров, может повлечь за собой "непоправимые последствия для устройства и даже представлять опасность для жизни".

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ВСЯ ПРАВДА про iPhone и свидетелей APPLE... / Арстайл /
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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