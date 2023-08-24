Рожин против возобновления зерновой сделки: "Запад снова обманет Россию"

Возврат к "зерновой сделке" бессмысленен, поскольку Вашингтон не собирается выполнять требования Москвы в рамках данного соглашения.

Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.

Ни турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган, ни ООН, тут гарантировать ничего не могут. Об этом сообщил военный аналитик Борис Рожин.

"Ни одно из условий за год с лишним выполнено не было — это общеизвестная ситуация. Нет никаких предпосылок, что США собираются выполнять хотя бы одно из этих условий. И вероятность того, что не обманут равна нулю, потому что США демонстрируют, что они не хотят выполнения каких-либо российских условий в рамках зерновой сделки", — заявил Рожин.

При этом, некие договоренности между Анкарой и Москвой всё-таки могут быть достигнуты на встрече лидеров. Однако это будут уже другие договоренности, продление сделки в прежнем виде будет совершенно бессмысленным, подытожил Рожин.

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