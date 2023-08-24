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"Царьград": Хазин раскрыл многоходовку ЦБ с рублём — у Набиуллиной всё по плану

1:46
Экономика

У главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной всё по плану — изначальной целью ЦБ, действующего по указке МВФ, была не девальвация, а одно из её последствий.

"Царьград": Хазин раскрыл многоходовку ЦБ с рублём — у Набиуллиной всё по плану
Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.

Об этом заявил экономист Михаил Хазин, обрисовав этапы возможной операции против экономики РФ.

Подъём ставки сразу до 12 процентов ЦБ назвал вынужденной мерой на фоне зашкаливающего доллара и, действительно, после этого резкого шага рубль стал укрепляться.

Рубль обрушен был искусственно, а на фоне паники ЦБ России в качестве "спасения" и якобы ради стабилизации курса резко поднял ставку, подчеркнул обозреватель.

Но не вызывает сомнений, что к обвалу национальной валюты причастны спекулянты. Об этом говорит динамика курса, цитирует "Царьград" аналитика.

Доллар то падал, то укреплялся на несколько рублей за сутки — налицо игры крупных игроков, которые совершали крупные валютные сделки, разгоняя волатильность. Экономист признался, что понимает причину молчания и ряда СМИ, и представителей власти, несмотря на колоссальный обвал рубля и странную ситуацию на валютном рынке страны.

"Вся эта ситуация вылезла из профессиональной сферы и залезла в сферу политическую. По этой причине чиновник, который по определению не может на своём месте играть в политические игры, не может сейчас ничего комментировать. Объясню примитивно: допустим, вы ругаете Набиуллину, а она остаётся председателем Банка России. Или вы хвалите Набиуллину, а её снимают. И то и другое, с точки зрения человека, который действует в политическом пространстве, недопустимо", — подытожил Хазин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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