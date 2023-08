Запад продолжает покупать российскую нефть, несмотря на ограничения

Цена на российскую марку нефти Urals в июле текущего года перевалила за установленный лимит в $60 за баррель, намеченный странами G7. Однако, на данный момент это не оказало воздействия на предоставление услуг по перевозке и страхованию грузов, осуществляемых западными компаниями.

Фото: "Oil Pump Jack" by Paul Lowry is licensed under CC BY 2.0.