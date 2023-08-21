Запад продолжает покупать российскую нефть, несмотря на ограничения

Цена на российскую марку нефти Urals в июле текущего года перевалила за установленный лимит в $60 за баррель, намеченный странами G7. Однако, на данный момент это не оказало воздействия на предоставление услуг по перевозке и страхованию грузов, осуществляемых западными компаниями.

Фото: "Oil Pump Jack" by Paul Lowry is licensed under CC BY 2.0.

Источники утверждают, что доля танкеров, флаг которых принадлежит странам "Большой семерки", и которые заходят в российские порты, лишь незначительно сократилась до 40% с начала июля.

Согласно формальным требованиям, связанным с санкциями G7, стоимость нефти должна оставаться ниже отметки в $60, чтобы осуществлять соответствующие услуги. В практике же, достаточно иметь письменное подтверждение о покупке по цене, которая приемлема. Меган Аппер, представитель Министерства финансов США, отметила:

"Мы тщательно мониторим ситуацию на рынке, чтобы выявить возможные нарушения ценового ограничения. Следует подчеркнуть, что операции, свыше $60, проводимые без участия коалиции, не рассматриваются как нарушение ограничений по цене. Важно отметить, что значительная доля сделок с российской нефтью до сих пор осуществляется через коалицию".

Эксперты подчеркивают отсутствие ясности в отношении проверки грузов и страхового покрытия сделок западными компаниями в текущих условиях. Представители отрасли высказывают беспокойство по поводу рисков, связанных с текущей системой действий.

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