Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва прибыл в город Йоханнесбург для участия в 15-м саммите стран БРИКС, который начнет свою работу 22 августа. Это было объявлено официальным представительством президента Южной Африки. Лула был встречен на международном аэропорту города министром иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор. В ближайшее время также ожидается прибытие председателя Китая Си Цзиньпина в рамках официального государственного визита. Он также примет участие в саммите БРИКС, ТАСС.
Сам саммит объединения пройдёт в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшим собранием лидеров государств и правительств стран БРИКС в последние годы. Кроме того, в мероприятии примут участие лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите через видеосвязь, а на месте его интересы будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.
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