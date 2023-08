Your browser does not support the audio element.

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва прибыл в город Йоханнесбург для участия в 15-м саммите стран БРИКС, который начнет свою работу 22 августа. Это было объявлено официальным представительством президента Южной Африки. Лула был встречен на международном аэропорту города министром иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор. В ближайшее время также ожидается прибытие председателя Китая Си Цзиньпина в рамках официального государственного визита. Он также примет участие в саммите БРИКС, ТАСС.

Фото: "23/06/2022 XIV Cúpula do BRICS (videoconferência)" by Palácio do Planalto is licensed under CC BY 2.0.