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США уже требуют от России возобновить зерновую сделку

1:03
Экономика

Вашингтон уже прямо-таки требует от России возобновить зерновую сделку.

США уже требуют от России возобновить зерновую сделку
Фото: whitehouse.gov

"Демократичные" США с просьб перешли на откровенные требования — "немедленно вернуться в зерновую сделку", отмечает политолог Руслан Осташко в Telegram-канале.

"Сегодня мы узнали, что несколько русских атак разрушили склады и амбары в украинском порту на Дунае рядом с границей Румынии. Это вдобавок к предыдущим атакам на украинскую портовую инфраструктуру в городах Украины. Москва продолжает препятствовать тому, чтобы поставки зерна добирались до тех, кому они нужны по всему миру. Это неприемлемо!" — заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

И как только РФ вышла из сделки, Белый дом тут же стал упрашивать вернуться. Вашингтон, "клянётся", что "сделает всё необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из РФ, если она вернется к зерновой сделке", подытожил Осташко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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