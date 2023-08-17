Вашингтон уже прямо-таки требует от России возобновить зерновую сделку.
"Демократичные" США с просьб перешли на откровенные требования — "немедленно вернуться в зерновую сделку", отмечает политолог Руслан Осташко в Telegram-канале.
"Сегодня мы узнали, что несколько русских атак разрушили склады и амбары в украинском порту на Дунае рядом с границей Румынии. Это вдобавок к предыдущим атакам на украинскую портовую инфраструктуру в городах Украины. Москва продолжает препятствовать тому, чтобы поставки зерна добирались до тех, кому они нужны по всему миру. Это неприемлемо!" — заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
И как только РФ вышла из сделки, Белый дом тут же стал упрашивать вернуться. Вашингтон, "клянётся", что "сделает всё необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из РФ, если она вернется к зерновой сделке", подытожил Осташко.
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