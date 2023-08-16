Сегодня, в среду, 16 августа, украинские интернет-ресурсы возликовали от появившейся новости о том, что "над Николаевом видели американский самолёт F-16".
Об этом сообщают корреспонденты издания "Украина.ру".
"Разведка донесла, что это был МиГ-21. Эти истребители второго поколения начали эксплуатировать в далёком 1959 году", — отмечает портал.
Ранее американские чиновники сообщили, что поставки украинской армии самолётов F-16 недостаточно для перелома ситуации в зоне боевых действий. Сам киевский режим неустанно просит их с самого начала вооружённого конфликта.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".