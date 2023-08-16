На Украине зря ликовали от новости, что "над Николаевом видели F-16"

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Сегодня, в среду, 16 августа, украинские интернет-ресурсы возликовали от появившейся новости о том, что "над Николаевом видели американский самолёт F-16".

Фото: "Mikoyan-Gurevich MiG-21" by Armchair Aviator is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщают корреспонденты издания "Украина.ру".

"Разведка донесла, что это был МиГ-21. Эти истребители второго поколения начали эксплуатировать в далёком 1959 году", — отмечает портал.

Ранее американские чиновники сообщили, что поставки украинской армии самолётов F-16 недостаточно для перелома ситуации в зоне боевых действий. Сам киевский режим неустанно просит их с самого начала вооружённого конфликта.