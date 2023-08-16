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Баранчик: у Украины не должно быть никакого второго шанса, добивать её надо сейчас и сразу

1:13
Политика

Запад, владея инициативой, раскручивает спираль эскалации и не ощущает угрозы и не опасается ответных мер России. РФ предоставили ему такой комфорт ведения необъявленной войны, о котором лишь можно мечтать.

Баранчик: у Украины не должно быть никакого второго шанса, добивать её надо сейчас и сразу
Фото: Личный аккаунт Юрия Баранчика в Telegram

Об этом заявил политический аналитик Юрий Баранчик.

"Они взрывают "Потоки", вышибают нас с рынка газа и нефти, пытаются диктовать цены на природные ресурсы, снабжают, обучают ВСУ, предоставляют Киеву разведданные, дают целеуказание на применение высокоточного оружия по нашим объектам, наносят удары по Кремлю, по Москве, по нашим базам стратегической авиации и делают многое другое. И им за это ничего не было", — пишет в Telegram-канале эксперт.

По его словам, Украина и украинцы потеряли шанс на создание суверенного государства, когда превратились в орудие против РФ в руках Запада. Россия при этом ещё и вбухала в них 200 миллиардов долларов, а что получила взамен?

Второго шанса на реванш Киеву давать нельзя, поскольку это очень дорого нам станет потом. И никто и никогда этого не простит нынешним властям РФ, подытожил Баранчик.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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