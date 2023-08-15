Банк России спрогнозировал рост инфляции

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле 2023 года наблюдалось важное событие в экономике России — рост потребительских цен на 0,63%. Это событие не осталось незамеченным, и, согласно данным, опубликованным на официальном сайте Банка России, это ещё не предел.

Фото: news.myseldon.com

Сезонное влияние также сказалось на росте цен в июле. Под влиянием сезонных факторов потребительские цены увеличились на 0,96%, что значительно выше, чем в предыдущем месяце июне, где рост составил лишь 0,45%. Анализируя тренды за последние месяцы май-июль, в ЦБ видят средний месячный прирост в размере 0,61%. Это приводит к годовому приросту, превышающему 4%.

Важно отметить, что рост цен уже достиг отметки в 4,3%. По мнению экспертов, данный рост связан с ускорением инфляции на товары и, с другой стороны, замедлением роста цен на услуги. Одной из причин замедления роста цен на услуги является отсутствие индексации коммунальных тарифов.

Согласно прогнозам Банка России, годовая инфляция будет продолжать свой рост в ближайшие месяцы. Это объясняется нарастающим ценовым давлением и отсутствием низких значений месячных приростов, характерных для летнего периода 2022 года.

Согласно экономическим анализам, ожидается, что инфляция в текущем году составит от 5% до 6,5%. Однако важно заметить, что уже в следующем году, 2024, она вернётся к уровню в 4% и, вероятно, будет держаться на этом уровне в долгосрочной перспективе.

Ранее мы сообщали, что ЦБ предупредил о сохранении низких доходов России от экспорта газа и нефти.

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Что такое инфляция: простыми словами