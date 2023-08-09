Аналитики ВШЭ перечислили продукты и товары, которые подорожают из-за ослабления рубля

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики Высшей школы экономики объяснили, какие товары и продукты скакнут в цене из-за падения рубля.

Фото: Fotodom.ru

Курс доллара превысил 97 рублей.

Специалисты ВШЭ прогонозируют рост цен на напистки — от чая до соков, так как многие компоненты импортируются в Россию из-за рубежа. Неизбежен, по словам экспертов, рост цен на продукцию общепита из-за удорожания импортных ингредиентов.

Кроме того, цена повысится на электронную продукцию. Ожидается повышения цен на ноутбуки, телефоны и другие сложные технологические товары.

Как сообщает "Вечерняя Москва", не избежать в России роста цен даже на жевательную резинку.

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