Рубль вошёл в тройку самых слабых валют в мире

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сейчас российская валюта находится в лидирующей позиции по волатильности (изменчивость цены).

Фото: vestikarelii.ru

Как сообщают РИА Новости, это произошло из-за "валютного голода" и увеличения импорта.

За год рубль потерял 57% своей стоимости по отношению к доллару и 73% - к евро.

В прошлом месяце доходы, полученные от продажи нефти были ниже прогнозированных почти на 33 миллиарда рублей, из-за чего в стране сейчас присутствует недостаток валюты.

Помимо этого, продолжает расти импорт, который, судя по всему, может превысить показатели 2021 года.

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что когда ослабевает валюта, падает и импорт, однако сейчас этого не происходит и тому есть две причины: высокий спрос и отсроченные платежи по контрактам.

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