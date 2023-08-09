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В АКОРТ прокомментировали повышение цен на чай и кофе

1:07
Экономика

С начала лета российские розничные компании получают уведомления от своих поставщиков о возможном повышении цен на чай и кофе. Однако на данный момент рано говорить о всеобщем и мгновенном увеличении стоимости этих товаров, поделился председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в беседе с РИА Новости.

В АКОРТ прокомментировали повышение цен на чай и кофе
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

"Ритейлеры действительно получают уведомления от нескольких поставщиков о возможном подорожании чая и кофе. Эти уведомления поступают с июня текущего года. В настоящее время часть из них находится на рассмотрении, и пока что рано говорить о том, что цены на эти товары могут повыситься одновременно во всех магазинах", — отметил он.

Кроме того, Караваев подчеркнул, что компании-члены АКОРТ не сталкиваются с дефицитом чая и кофе на рынке. Эти продукты также представлены в ассортименте собственных торговых марок ритейлеров и, как правило, остаются наиболее доступными с точки зрения соотношения цены и качества.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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