Экономист Ломакин-Румянцев: у США началась "дополнительная чесотка" по зерновой сделке

США начали активно "чесаться" о возобновление зерновой сделки из-за грядущего продовольственного кризиса, заявил в беседе с Pravda.Ru директор Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев.

Фото: РБК

По словам эксперта, "чесотка" по поводу поставок зерна по черноморскому коридору у Вашингтона была всегда, однако в последние недели активность США в этом вопросе значительно усилилась.

"Они всё время чешутся. И какая-то дополнительная чесотка родилась две с лишним недели назад, когда закончилась зерновая сделка и не была продлена. А материальная основа для обеспокоенности понятна: дефицит продовольствия в мире и риски голода". — пояснил эксперт.

По словам Ломакина-Румянцева, в первую очередь голод коснётся ряда азиатских и африканских регионов, а рост цен на продовольствие во всех остальных.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что госсекретарь США посетовал на "молчание" Москвы в вопросе возобновления зерновой сделки. По словам Энтони Блинкена, Вашингтон стремится исполнить требования России, но та "игнорирует" Штаты.

Как подчеркнул Ломакин-Румянцев, Россия не отказывалась от подобного сценария.

"Россия не закрыла для себя зерновую сделку. Такие заявления были. Но дальше уже начинаются фантазии", — резюмировал эксперт.

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