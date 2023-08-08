Согласно отчёту Главного таможенного управления КНР, экспорт из Китая в Россию значительно вырос — на 73,4% за первые семь месяцев этого года, достигнув в общей сложности 62,54 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно опубликованным данным, положительное сальдо российского бюджета за период с января по июль составило 9 миллиардов долларов, что почти в 2,7 раза меньше по сравнению с первыми семью месяцами 2022 года.
В июле объём товарооборота между двумя странами составил 19,48 миллиарда долларов, снизившись на 6,4% по сравнению с июнем. Импорт из России сократился на 18,3% в месячном исчислении и составил 9,2 миллиарда долларов.
К концу 2022 года товарооборот между Китаем и Россией значительно увеличился — на 29,3%, установив рекорд в размере 190,271 миллиарда долларов.
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