Вывоз и реэкспорт на территорию России американских автомобилей ограничен с 1 августа, — таково решение власти Грузии. Об этом официально заявляет Минфин страны.
"С 1 августа введены ограничения на экспорт/реэкспорт машин, ввезённых на территорию Грузии из США".
Что касается европейских авто, то их можно будет приобрести до 26 сентября: после этой даты на них также начнутся ограничения.
А вот показатели экспорта легковушек и грузовиков из КНР в Россию многократно выросли. На данный момент зафиксировано число 543% (и это только за первую половину текущего года).
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