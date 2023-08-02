Грузия сократила экспорт и реэкспорт автомобилей из США в Россию

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вывоз и реэкспорт на территорию России американских автомобилей ограничен с 1 августа, — таково решение власти Грузии. Об этом официально заявляет Минфин страны.

Фото: sputnik-georgia.ru

"С 1 августа введены ограничения на экспорт/реэкспорт машин, ввезённых на территорию Грузии из США".

Что касается европейских авто, то их можно будет приобрести до 26 сентября: после этой даты на них также начнутся ограничения.

А вот показатели экспорта легковушек и грузовиков из КНР в Россию многократно выросли. На данный момент зафиксировано число 543% (и это только за первую половину текущего года).

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