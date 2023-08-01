Нефть держится около трехмесячного максимума на фоне признаков сокращения предложения

3:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во вторник цены на нефть практически не изменились, оставаясь около трехмесячного максимума, достигнутого в понедельник. Это связано с признаками сокращения мирового предложения, вызванными уменьшением добычи нефти производителями, а также высоким спросом в США, крупнейшем потребителе топлива в мире, сообщает Рейтер.

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На международных рынках октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стоили 85,30 доллара за баррель в 01:35 по Гринвичу, что немного ниже уровня закрытия предыдущего торгового сеанса на 13 центов или 0,15%. Заметим, что в понедельник цена на нефть Brent с ближайшим сроком поставки достигла самого высокого уровня с 13 апреля.

В то же время американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговалась на уровне 81,69 доллара за баррель, что на 0,1% или 11 центов ниже уровня предыдущей сессии, также отмечая самый высокий уровень с 14 апреля.

Аналитики Национального банка Австралии заявили в своем сообщении во вторник:

«Цены на нефть, на наш взгляд, находятся на пути к достижению максимума цен 2023 года. Встреча Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в эту пятницу является потенциальным катализатором перспектив, когда мы ожидаем, что добровольное сокращение поставок Саудовской Аравии будет продлено еще на месяц».

Согласно прогнозам аналитиков, Саудовская Аравия продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки еще на один месяц, включая сентябрь, чтобы поддержать рынок во время виртуальной встречи с другими крупными производителями, запланированной на пятницу.

В июне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию (ОПЕК+), достигли широкого соглашения о сокращении поставок нефти до 2024 года. Кроме того, Саудовская Аравия обязалась дополнительно сократить свою добычу на июль. 3 июля Саудовская Аравия заявила, что сокращение будет действовать и в августе, и оставила возможность его дополнительного продления.

Несмотря на это, добыча нефти в Саудовской Аравии незначительно не достигла запланированной цели: в июле сокращение составило 860 000 баррелей в сутки, в то время как общее сокращение от ОПЕК составило 840 000 баррелей в сутки, согласно опросу Reuters, проведенному в понедельник.

Полученные данные о сокращении добычи совпали с данными из США, опубликованными в понедельник, которые свидетельствуют о повышенном спросе на топливо в мае до 20,78 миллионов баррелей в сутки, самого высокого уровня с августа 2019 года. Также данные Управления энергетической информации показали, что спрос на бензин, выраженный в виде поставляемой на рынок продукции, возрос до 9,11 миллионов баррелей в сутки, также достигнув самого высокого уровня с июня 2022 года.

По прогнозам, запасы сырой нефти и бензина в США должны были сократиться на прошлой неделе, согласно опросу Reuters, ожидалось, что запасы сырой нефти уменьшатся в среднем примерно на 900 000 баррелей за неделю до 28 июля.