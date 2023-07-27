Впервые с 19 апреля цена на нефть WTI достигла 80 долларов за баррель

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние торговые сессии мировые цены на нефть демонстрируют устойчивый рост, увеличиваясь на 1-1,5%.

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Примечательно, что цена барреля американской нефти марки WTI впервые с 19 апреля превысила отметку 80 долларов, согласно последним рыночным данным.

По состоянию на 15:44 МСК октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,2% и достиг отметки 83,55 долара за баррель. Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI также вырос в цене на 1,51%, установившись на отметке 79,95 доллара за баррель.

Ранее цена на российскую нефть Urals поднялась до рекордного значения за 2023 год.

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