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Российская нефть Urals поднялась до рекордного значения впервые за 2023 год

2:22
Экономика

Важным событием стало повышение стоимости нефти марки Urals до 65,42 доллара за баррель 25 июля. По данным известного международного ценового агентства Argus, этот скачок стал первым существенным повышением цен с ноября 2022 года.

Российская нефть Urals поднялась до рекордного значения впервые за 2023 год
Фото: https://g2.dcdn.lt/images/pix/nafta-74863884.jpg

По данным Argus, цены на российскую нефть с 18 июля поднимаются, хотя скидки на нефть марки Urals по отношению к Brent сокращаются. К 21 июля дисконт достиг рекордно низкой отметки в 17,4 доллара за баррель, что является самым низким показателем за последний год. Примечательно, что дисконт вырос с 15,42 доллара за баррель в феврале 2022 года до диапазона 35-40 долларов за баррель позднее.

Потолок цен на российскую нефть, введенный 5 декабря 2022 года, не позволяет продавать и страховать российскую нефть по ценам, превышающим 60 долларов за баррель. Хотя российским компаниям удалось продать часть нефти по более высоким ценам в Восточной Азии, средняя цена на нефть марки Urals в июне оставалась на уровне 55,28 доллара за баррель. Однако к середине июля цена на основной российский экспортный сорт нефти Urals превысила ценовой потолок, установленный странами "Большой семерки".

12 июля стоимость нефти в порту Новороссийска составляла 60,78 доллара за баррель. Аналитики компании Argus объясняют этот рост общим повышением цен на нефть, когда эталонная нефть марки Brent подорожала до 80 долларов за баррель, а также сокращением добычи странами ОПЕК+.

Журналисты The Wall Street Journal (WSJ) отметили, что Москва одержала победу в своем стремлении влиять на мировые нефтяные рынки. Финансовое давление, которое должен был оказать на Москву потолок цен, похоже, ослабевает. Этому способствовало сокращение добычи ОПЕК+ и рост спроса на нефть в Азии, где российские производители вытесняют саудовских.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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