Российская нефть Urals поднялась до рекордного значения впервые за 2023 год

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Важным событием стало повышение стоимости нефти марки Urals до 65,42 доллара за баррель 25 июля. По данным известного международного ценового агентства Argus, этот скачок стал первым существенным повышением цен с ноября 2022 года.

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По данным Argus, цены на российскую нефть с 18 июля поднимаются, хотя скидки на нефть марки Urals по отношению к Brent сокращаются. К 21 июля дисконт достиг рекордно низкой отметки в 17,4 доллара за баррель, что является самым низким показателем за последний год. Примечательно, что дисконт вырос с 15,42 доллара за баррель в феврале 2022 года до диапазона 35-40 долларов за баррель позднее.

Потолок цен на российскую нефть, введенный 5 декабря 2022 года, не позволяет продавать и страховать российскую нефть по ценам, превышающим 60 долларов за баррель. Хотя российским компаниям удалось продать часть нефти по более высоким ценам в Восточной Азии, средняя цена на нефть марки Urals в июне оставалась на уровне 55,28 доллара за баррель. Однако к середине июля цена на основной российский экспортный сорт нефти Urals превысила ценовой потолок, установленный странами "Большой семерки".

12 июля стоимость нефти в порту Новороссийска составляла 60,78 доллара за баррель. Аналитики компании Argus объясняют этот рост общим повышением цен на нефть, когда эталонная нефть марки Brent подорожала до 80 долларов за баррель, а также сокращением добычи странами ОПЕК+.

Журналисты The Wall Street Journal (WSJ) отметили, что Москва одержала победу в своем стремлении влиять на мировые нефтяные рынки. Финансовое давление, которое должен был оказать на Москву потолок цен, похоже, ослабевает. Этому способствовало сокращение добычи ОПЕК+ и рост спроса на нефть в Азии, где российские производители вытесняют саудовских.

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