США: санкции Запада не смогли разрушить экономику РФ, коллапса не случилось

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные беспрецедентные санкции не сумели разрушить российскую экономику, никакого коллапса не произошло.

Фото: newsru.cgtn.com

Об этом заявил американский "спец по санкциям" — координатор по санкционной политике государственного департамента США Джеймс О'Брайен.

"Мы не видим краха", — сказал американский чиновник на слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса.

Он отметил, что в начале своей специальной операции на Украине экономика Российской Федерации была одной из десяти самых крупных в мире.

Западные аналитики ранее отметили, что за последние двадцать лет санкции стали главным инструментом внешней политики правительств Запада во главе с США, пишет ТАСС.

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