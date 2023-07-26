Западные беспрецедентные санкции не сумели разрушить российскую экономику, никакого коллапса не произошло.
Об этом заявил американский "спец по санкциям" — координатор по санкционной политике государственного департамента США Джеймс О'Брайен.
"Мы не видим краха", — сказал американский чиновник на слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса.
Он отметил, что в начале своей специальной операции на Украине экономика Российской Федерации была одной из десяти самых крупных в мире.
Западные аналитики ранее отметили, что за последние двадцать лет санкции стали главным инструментом внешней политики правительств Запада во главе с США, пишет ТАСС.
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