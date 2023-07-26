Минтруда представило проект улучшения условий труда для инвалидов

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство труда России сделало значительный шаг в направлении содействия профессиональному росту и социальной интеграции граждан с инвалидностью.

Фото: www.farre. es/ca/noticies-accessibilitat/prestacio-d-atencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat

Недавно был разработан комплексный протокол организации программ поддерживаемого трудоустройства, ориентированных на людей с ограниченными возможностями. Этот инновационный подход предполагает выделение персональных наставников для оказания помощи таким людям, что позволяет им преодолеть барьеры, связанные с состоянием здоровья, и добиться профессионального успеха.

Особенности проекта

Программа предусматривает создание на различных предприятиях рабочих мест, удобных для инвалидов. Для граждан с тяжелыми формами инвалидности такие рабочие места будут либо специально организованы, либо адаптированы с учетом их специфических потребностей. Такой адаптивный подход обеспечивает соответствие условий труда потребностям здоровья инвалидов, что способствует повышению эффективности и комфортности работы.

Консультация с общественностью

В подтверждение своей приверженности принципу инклюзивности министерство предоставило проект данного приказа для общественных консультаций. Такая открытость позволяет заинтересованным сторонам и гражданам высказать свои точки зрения, что еще более обогатит процесс реализации программы. Совместные усилия различных организаций помогут обеспечить успешную реализацию программы поддерживаемого трудоустройства.

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