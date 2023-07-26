В Райффайзенбанке установили комиссию в 1% при внесении до 200 тыс.рублей

С 1 августа 2023 года банк перестанет взимать комиссию за внесение наличных денежных средств на сумму свыше 200 000 рублей. Это означает, что клиенты, пополняющие счет на сумму, превышающую указанный порог, смогут воспользоваться удобством бесплатных операций по вкладам.

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press

Для клиентов, вносящих наличные денежные средства на сумму менее 200 000 рублей, Райффайзенбанк будет взимать комиссию в размере 1% от суммы вклада. Однако эта комиссия не будет опускаться ниже 300 рублей, что обеспечивает справедливый и сбалансированный подход к мелким операциям. Основной целью новой структуры тарифов является оптимизация нагрузки на кассовые узлы банковских отделений при соблюдении высоких стандартов обслуживания.

Райффайзенбанк стремится обеспечить своим клиентам бесперебойное банковское обслуживание. Введя новые тарифы, банк стремится ускорить проведение кассовых операций и обеспечить эффективное обслуживание в своих филиалах. Благодаря ускоренной обработке наличных средств клиенты могут рассчитывать на более быстрое обслуживание и сокращение времени ожидания при посещении банка.

Важно отметить, что внесение наличных в банкоматы Райффайзенбанка по-прежнему будет бесплатным и не будет ограничено какой-либо конкретной суммой. Однако клиентам следует помнить, что за одну операцию в банкомате можно внести не более 300 банкнот любого номинала.

Кроме того, клиенты Райффайзенбанка получат возможность вносить средства на свои счета через банкоматы банков-партнеров без взимания дополнительных комиссий. Данная мера позволяет клиентам иметь больше возможностей для внесения наличных без дополнительных затрат.

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