Эксперт назвала причины скорого скачка цен на кофе

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат социологических наук и заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга ПНИПУ Ольга Андреева рассказала, какие факторы влияют на рост цен на кофе.

Фото: pixabay. com

Эксперт отметила, что кофе поднимется в цене из-за засухи, удорожания удобрений и бензина. В 2023 году наблюдается неурожай кофе.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова объяснила причину бодрящего эффекта чашки кофе.

"Крупные отечественные поставщики прогнозируют рост стоимости кофе на 15%", — цитирует слова Андреевой properm.ru.

Маркетолог посоветовала владельцам кофеточек снижать стоимость продукции, используя более дешёвые стаканчики, уменьшая объём порции и делая упор на сопутствующие товары, например, на выпечку.

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