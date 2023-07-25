Кандидат социологических наук и заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга ПНИПУ Ольга Андреева рассказала, какие факторы влияют на рост цен на кофе.
Эксперт отметила, что кофе поднимется в цене из-за засухи, удорожания удобрений и бензина. В 2023 году наблюдается неурожай кофе.
Ранее эндокринолог Зухра Павлова объяснила причину бодрящего эффекта чашки кофе.
"Крупные отечественные поставщики прогнозируют рост стоимости кофе на 15%", — цитирует слова Андреевой properm.ru.
Маркетолог посоветовала владельцам кофеточек снижать стоимость продукции, используя более дешёвые стаканчики, уменьшая объём порции и делая упор на сопутствующие товары, например, на выпечку.
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