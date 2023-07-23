Экономика России и Белоруссии: Президенты обещают рост в 2023 году

2:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин заявил, что текущее состояние экономик РФ и Белоруссии предоставляет основания для оптимистичных прогнозов на текущий год. Об этом сообщает kommersant. ru

Фото: kremlin.ru

По словам Президента, ожидается, что экономика РФ вырастет на более чем 2% в 2023 году, а экономика Белоруссии — на 3,7%.

"Я просмотрел последние данные. В Беларуси ожидается рост экономики в размере 3,7% в этом году. Это прогнозные значения, но, тем не менее, у нас они немного ниже, можно сказать. Но и для нас это хороший показатель. Мы рассчитываем на более чем 2% роста. Безработица также находится на приемлемо низком уровне", — сообщил Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом (цитата по БелТА).

Президент также отметил, что все планы по строительству Союзного государства полностью реализуются. Он подчеркнул рост товарооборота между РФ и Белоруссией, который по данным российской стороны составляет 43,7 млрд долларов, а по данным белорусской статистики — почти 45 млрд долларов.

По итогам второго квартала 2023 года Банк России отметил, что ВВП РФ растет быстрее, чем ожидалось. В прогнозе регулятора эти изменения отражены в виде корректировки прогноза динамики ВВП с 0,5-2% на 2023 год до 1,5-2,5%. Банк России также подчеркнул, что восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена, что отмечено в пресс-релизе Центробанка о состоянии экономики РФ по итогам первого полугодия.

В связи с этим 21 июля регулятор повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 8,5%. Это решение Центробанка было объяснено тем, что внутренний спрос в российской экономике уже несколько превышает адекватные уровни для текущего контекста.

Правительство Белоруссии поставило перед собой целевой прогноз на год, включающий рост ВВП на 3,8% и профицит внешней торговли на уровне 1,6 млрд долларов. Александр Лукашенко заявил, что в случае невыполнения прогнозных показателей он отправит кабмин в отставку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.