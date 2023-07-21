МВФ: резкое укрепление доллара ударит по бедным странам

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Укрепление доллара угрожает бедным странам. Подъём "американца" ослабляет экономическое положение государственных валют, а также провоцирует отток средств с развивающихся рынков, сообщили в эксперты Международного валютного фонда.

Фото: pixabay.com

Согласно докладу МВФ, за прошлый год курс доллара укрепился на 8 процентов, что стало показателем, приближённым к рекордному.

"По прогнозу МВФ, за 2023 год удар по бедным странам из-за укрепления доллара начнёт корректироваться, но отскока ожидать ранее, чем через пару лет, не стоит", — цитирует выдержки из документа "Прайм".

Как подчеркнули эксперты, каждое укрепление доллара в среднем на 10 процентов ведёт к оттоку ВВП из развивающихся стран на 1,9 процента через год. Тогда как в бедных государствах свои позиции теряет национальная валюта.

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