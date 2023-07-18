Bloomberg: на Уолл-стрит спрогнозировали ослабление доллара

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономисты Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее ослабление доллара на фоне политики Федеральной резервной системы США, сообщили аналитики.

Фото: akket. com

За недельные торги нацвалюта Америки опустилась до минимальных показателей с ноября.

"Мы считаем, что доллар вступит в многолетний нисходящий тренд на том основании, что цикл ужесточения ставок ФРС перерастёт в цикл смягчения, и это потянет доллар вниз", — цитирует экспертов с Уолл-стрит Bloomberg.

Как уточнили эксперты, такой сценарий ждёт доллар, даже если банки начнут понижать ставки.

На минувших торгах индекс американской валюты потерял более двух процентов.

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