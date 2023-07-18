Экономисты Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее ослабление доллара на фоне политики Федеральной резервной системы США, сообщили аналитики.
За недельные торги нацвалюта Америки опустилась до минимальных показателей с ноября.
"Мы считаем, что доллар вступит в многолетний нисходящий тренд на том основании, что цикл ужесточения ставок ФРС перерастёт в цикл смягчения, и это потянет доллар вниз", — цитирует экспертов с Уолл-стрит Bloomberg.
Как уточнили эксперты, такой сценарий ждёт доллар, даже если банки начнут понижать ставки.
На минувших торгах индекс американской валюты потерял более двух процентов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Telegram-канал Shot обнародовал фотографии с места ЧП на Крымском мосту. На пролётах со стороны полуострова повреждено дорожное полотно.