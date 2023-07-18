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Посол Антонов: США превратили зерновую сделку в "проект по обогащению"

0:46
Экономика

Вашингтон превратил зерновую сделку в проект по обогащению западных аграрных холдингов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, гуманитарная миссия стала коммерческим явлением для американских властей.

Посол Антонов: США превратили зерновую сделку в "проект по обогащению"
Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Как подчеркнул Антонов, Вашингтон никак не пытался устранить вопросы и "перекосы" в соглашении, которые сам же и создал.

"Одновременно превратил изначально задумывавшуюся как гуманитарную черноморскую инициативу в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов", — заявил дипломат.

Кроме того, за прошедший год действия соглашения стало ясно, что продовольствие не попадало в голодающие страны, а оседало в "сытых" государствах.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Посол Антонов: США превратили зерновую сделку в "проект по обогащению"
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