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Кирилл Горшенин

Россия вышла из зерновой сделки. Почему решение было принято именно сейчас?

5:50
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Россия окончательно вышла из зерновой сделки — заключённого год назад соглашения о том, что Киеву гарантируется безопасный экспорт сельхозпродукции на экспорт, а России — снятие ограничений на удобрения и экспорт.

Россия вышла из зерновой сделки. Почему решение было принято именно сейчас?
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Сделка продлевалась несколько раз, однако в этот раз Россия отказалась от пролонгации соглашения. Российская сторона заявила, что решение обосновано тем, что "часть, касающаяся России в этой черноморской договорённости, не выполнена до сих пор".

Pravda.Ru собрала всю имеющуюся в открытом доступе информацию о прекращении действия соглашения.

"Фактически черноморские договорённости прекратили своё действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договорённости, не выполнена до сих пор. Поэтому её действие прекращается", — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Из заявления официального представителя Кремля следует и то, что Москва вернётся к её реализации сразу же после того, как будет выполнена часть соглашения, относящаяся к интересам России.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин согласился с коллегой из Кремля. Володин также назвал условие продления сделки, однако подобный исход счёл невозможным.

"Её возобновление возможно лишь при выполнении обязательств перед Россией и неиспользовании зернового коридора для террористических атак", — объяснил спикер Госдумы.

Позднее в России решение всё же назвали окончательным. Об этом заявил в понедельник, 17 июля, журналистам первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, добавив, что переговоров по нему не планируется

Зерновая сделка в цифрах

Предполагалось, что зерновая сделка должна помочь странам "глобального юга", которым будет поставляться дешёвое украинское зерно, однако ситуация сложилась иначе. 

Основными получателями украинской сельхозпродукции в рамках "зерновой сделки" стали государства Евросоюза. Суммарно в страны сообщества было поставлено 12,4 млн тонн продукции (38%) всех поставок.

Беднейшие государства Азии и Африки за всё время действия "зерновой сделки" получили 768,6 тысячи тонн сельхозпродукции (2,3%).

Если говорить об отдельных странах, то

  • более всего поставок пришлось на Китай — 7,96 млн тонн (почти четверть всех поставок),
  • Турция получила 3,2 млн тонн продукции (9,9%),
  • Италия получила 2,1 млн тонн (6,3%),
  • Испания — 2,06 млн тонн (6,3%),
  • Нидерланды — 1,9 млн тонн (5,9%).

Реакция Запада на решение России

Соединённые Штаты потребовали, чтобы Россия немедленно пересмотрела решение о прекращении участия в черноморской продовольственной инициативе. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжа.

"США призывает правительство России незамедлительно пересмотреть своё решение", — сказал Ходж, подчеркнув, что подобное решение Москвы, по его мнению, нанесёт вред миллионам человек.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что глубоко сожалеет о решении России завершить зерновую сделку. При этом он отметил, что на пути экспорта продовольствия и удобрений из РФ сохранялись препятствия, что и стало основной причиной выхода России из соглашения.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, подчеркнул, что обвинения в невыполнении требований Москвы в рамках зерновой сделки — это "полный нонсенс". Он добавил, что выход Москвы из сделки "создаст проблемы для многих людей в мире", а ЕС продолжит вывозить зерно из Украины сухопутным способом.

"Это полный нонсенс, это не имеет никакого отношения, это просто предлог [для выхода из зерновой сделки]", — высказал свою точку зрения дипломат.

Решение осудила и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я решительно осуждаю циничный шаг России по прекращению Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции", — высказалась фон дер Ляйен.

Альтернативная зерновая сделка — но без России?

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о планах сделать всё для продолжения экспорта зерна без сделки с Россией. По его словам, компании, которые владеют судами, якобы сообщили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно, если "Украина выпустит, а Турция будет пропускать".

"Я дал распоряжение нашему МИД — после официального сигнала РФ — подготовить наши официальные сигналы в ООН и Турцию для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", — заявил Зеленский.

Информацию о поиске Киевом альтернативы подтвердил и источник РИА "Новости" в Москве.

"Попытки Киева найти альтернативу черноморской инициативе продиктованы коммерческими интересами украинской элиты и западных транснациональных корпораций", — сказал собеседник агентства.

Автор Кирилл Горшенин
Кирилл Горшенин — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы оон украина евросоюз жозеп боррель дмитрий песков вячеслав володин владимир зеленский урсула фон дер ляйен
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