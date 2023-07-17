Россия окончательно вышла из зерновой сделки — заключённого год назад соглашения о том, что Киеву гарантируется безопасный экспорт сельхозпродукции на экспорт, а России — снятие ограничений на удобрения и экспорт.
Сделка продлевалась несколько раз, однако в этот раз Россия отказалась от пролонгации соглашения. Российская сторона заявила, что решение обосновано тем, что "часть, касающаяся России в этой черноморской договорённости, не выполнена до сих пор".
Pravda.Ru собрала всю имеющуюся в открытом доступе информацию о прекращении действия соглашения.
"Фактически черноморские договорённости прекратили своё действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договорённости, не выполнена до сих пор. Поэтому её действие прекращается", — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Из заявления официального представителя Кремля следует и то, что Москва вернётся к её реализации сразу же после того, как будет выполнена часть соглашения, относящаяся к интересам России.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин согласился с коллегой из Кремля. Володин также назвал условие продления сделки, однако подобный исход счёл невозможным.
"Её возобновление возможно лишь при выполнении обязательств перед Россией и неиспользовании зернового коридора для террористических атак", — объяснил спикер Госдумы.
Позднее в России решение всё же назвали окончательным. Об этом заявил в понедельник, 17 июля, журналистам первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, добавив, что переговоров по нему не планируется
Предполагалось, что зерновая сделка должна помочь странам "глобального юга", которым будет поставляться дешёвое украинское зерно, однако ситуация сложилась иначе.
Основными получателями украинской сельхозпродукции в рамках "зерновой сделки" стали государства Евросоюза. Суммарно в страны сообщества было поставлено 12,4 млн тонн продукции (38%) всех поставок.
Беднейшие государства Азии и Африки за всё время действия "зерновой сделки" получили 768,6 тысячи тонн сельхозпродукции (2,3%).
Если говорить об отдельных странах, то
Соединённые Штаты потребовали, чтобы Россия немедленно пересмотрела решение о прекращении участия в черноморской продовольственной инициативе. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжа.
"США призывает правительство России незамедлительно пересмотреть своё решение", — сказал Ходж, подчеркнув, что подобное решение Москвы, по его мнению, нанесёт вред миллионам человек.
В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что глубоко сожалеет о решении России завершить зерновую сделку. При этом он отметил, что на пути экспорта продовольствия и удобрений из РФ сохранялись препятствия, что и стало основной причиной выхода России из соглашения.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, подчеркнул, что обвинения в невыполнении требований Москвы в рамках зерновой сделки — это "полный нонсенс". Он добавил, что выход Москвы из сделки "создаст проблемы для многих людей в мире", а ЕС продолжит вывозить зерно из Украины сухопутным способом.
"Это полный нонсенс, это не имеет никакого отношения, это просто предлог [для выхода из зерновой сделки]", — высказал свою точку зрения дипломат.
Решение осудила и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я решительно осуждаю циничный шаг России по прекращению Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции", — высказалась фон дер Ляйен.
Украинский президент Владимир Зеленский объявил о планах сделать всё для продолжения экспорта зерна без сделки с Россией. По его словам, компании, которые владеют судами, якобы сообщили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно, если "Украина выпустит, а Турция будет пропускать".
"Я дал распоряжение нашему МИД — после официального сигнала РФ — подготовить наши официальные сигналы в ООН и Турцию для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", — заявил Зеленский.
Информацию о поиске Киевом альтернативы подтвердил и источник РИА "Новости" в Москве.
"Попытки Киева найти альтернативу черноморской инициативе продиктованы коммерческими интересами украинской элиты и западных транснациональных корпораций", — сказал собеседник агентства.
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