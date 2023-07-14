Isuzu Motors сообщила о намерении уйти с российского рынка. По данным японских СМИ, акции предприятия перейдут в руки отечественного автопроизводителя "Соллерс".
Активы филиала перейдут к российскому производителю уже в ближайшее время. Речь идёт о заводе сборочного цикла в Ульяновской области вместе со штатом в 200 сотрудников.
"Isuzu была вынуждена остановить производство в России в марте 2022 года", — пишет Kyodo.
По данным авторов, украинский конфликт нарушил схему поставки автозапчастей, и производство стало невозможным.
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