Санкции РФ против "Нафтогаза" вобьют гвоздь в крышку гроба экономики Украины

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кремль рассматривает возможность введения санкций против "Нафтогаза", накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер сделал такое заявление.

Фото: Официальный сайт ОАО Газпром

А чем это грозит украинской компании и насколько она зависит от России, в беседе с изданием "Pravda.Ru" рассказал главный директор по энергетическому направлению в Институте энергетики и финансов Алексей Громов.

"Безусловно, если такие санкции будут введены, то "Нафтогаз" будет отключен от вопросов, связанных с транзитом российского газа через территорию Украины. Это не означает, на самом деле, что транзит будет полностью прекращён. Тут вопрос связан с тем, что контракт на транзит российского газа подписан и с "Нафтогаз" Украины, и с оператором, Украинской газотранспортной системой. И здесь ещё предстоит разобраться в юридических тонкостях этого процесса, насколько такое решение "Газпрома" может повлиять на остановку транзита. Но в самом плохом сценарии действительно возможна полная остановка транзита российского газа через территорию Украины, а значит, Украина потеряет возможность получения платежей за транзит российского газа, которые исправно пополняли украинский бюджет и, естественно, бюджет компании "Нафтогаз", — отметил эксперт.

Громов не исключил такое развитие событий и предполагает, что это будет очень серьёзным и неприятным ударом для и так уже "дышащей на ладан" украинской экономики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Хазин: мировая элита очень ждала переворот