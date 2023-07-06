"Газпром" пригрозил Украине разрывом любого сотрудничества

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская компания "Газпром" пригрозила украинской стороне разрывом любого сотрудничества за бесконечные арбитражные разбирательства.

Фото: REX/ Shutterstock

Как сообщил председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер, в случае продолжения этих недобросовестных действий украинской компании "Нафтогаз", нельзя исключить, что это может привести к введению санкций Россией.

"Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", — подчеркнул Миллер.

Напомним, "Нафтогаз" подал многомиллиардный иск к Российской Федерации в суды США.

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