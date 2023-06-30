Всемирный банк исчерпал средства для помощи киевскому режиму

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Всемирный банк исчерпал все возможности по финансовой помощи Украине.

Фото: minsvyaz. ru

Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник в российской дирекции финансовой организации.

Собеседник издания отметил, что решение Всемирного банка одобрить Киеву кредит на 1,5 миллиарда долларов под гарантии Японии указывает на "исчерпание собственных ресурсов банка, а также говорит о серьёзных рисках, связанных с состоянием экономики Украины".

Россия выступила против этого шага, подчеркнул источник. Раньше рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный украинский кредитный рейтинг с отметки CCC+ до CCC с негативным прогнозом.

ВБ, по состоянию на весну этого года, удалось мобилизовать более 24 миллиардов долларов на помощь киевскому режиму. Деньги финорганизация предоставляла на гражданские нужды: пенсии, заработные платы и пособия.

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