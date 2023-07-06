Эксперт спрогнозировал возврат рубля к июньскому курсу

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сегодня, 6 июля, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля слабеет под влиянием динамики внешней торговли.

Фото: akchabar.kg

А приведет ли это к конкретному подорожанию всего и отыграет ли рубль назад, в беседе с изданием "Pravda.Ru" рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономический наук Константин Ордов.

"Да, динамика переменчива. Сейчас второй квартал — это такой самый тяжёлый период для российской экономики. В результате этой трансформации выхода на новые рынки, конечно, эти доходы и не в последнюю очередь вопреки и благодаря санкциям тоже сократились и негативно повлияли на факторы, способствующие ослаблению рубля. Но, естественно, вслед за этим негативом приходят и положительные времена. И мы видим, что положительность этих времен ровно связана с тем, что уже сейчас плюс 0,6 процента к ВВП, а по итогам года мы ждём до 2 процента роста ВВП", — отметил эксперт.

По его словам, на фоне такого комфортного диапазона (80-90 рублей за доллар) у нас произойдёт сбалансирование доходов и расходов с точки зрения сохранения запланированного дефицита бюджета в размере 3 трлн рублей.

Сейчас "85-87" — этот тот самый равновесный уровень рубля по отношению к доллару, который обеспечит восстановление доходной части бюджета, который доходен и для Центрального банка, потому что он так же заинтересован в снижении инфляционного давления. А переход выше 90 может привести к чрезмерному существенному нарастанию проинфляционных факторов, также комфортен и для экспортеров, и для импортеров, подчеркнул Ордов.

"При этом мы тоже понимаем, что все ключевые инструменты влияния на курс находятся в руках Центрального банка и Министерства финансов. И поэтому неконтролируемое изменение курса, в принципе, невозможно в условиях ограничений на валютном рынке и отсутствия иностранных валютных спекулянтов. Так что здесь, мне кажется, какое-то время потребуется (и, причём, это измеряется, наверное, неделями максимум), когда Центральный банк заявит жёстко свою позицию относительно курса и, соответственно, дальше мы увидим, что курс вернётся во вновь уже определенный и описанный диапазон 80-90 рублей за доллар", — подытожил аналитик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ураган "Эльвира" разбушевался: Центробанк валит рубль