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Эксперт спрогнозировал возврат рубля к июньскому курсу

2:36
Экономика

Сегодня, 6 июля, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля слабеет под влиянием динамики внешней торговли.

Эксперт спрогнозировал возврат рубля к июньскому курсу
Фото: akchabar.kg

А приведет ли это к конкретному подорожанию всего и отыграет ли рубль назад, в беседе с изданием "Pravda.Ru" рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономический наук Константин Ордов.

"Да, динамика переменчива. Сейчас второй квартал — это такой самый тяжёлый период для российской экономики. В результате этой трансформации выхода на новые рынки, конечно, эти доходы и не в последнюю очередь вопреки и благодаря санкциям тоже сократились и негативно повлияли на факторы, способствующие ослаблению рубля. Но, естественно, вслед за этим негативом приходят и положительные времена. И мы видим, что положительность этих времен ровно связана с тем, что уже сейчас плюс 0,6 процента к ВВП, а по итогам года мы ждём до 2 процента роста ВВП", — отметил эксперт.

По его словам, на фоне такого комфортного диапазона (80-90 рублей за доллар) у нас произойдёт сбалансирование доходов и расходов с точки зрения сохранения запланированного дефицита бюджета в размере 3 трлн рублей.

Сейчас "85-87" — этот тот самый равновесный уровень рубля по отношению к доллару, который обеспечит восстановление доходной части бюджета, который доходен и для Центрального банка, потому что он так же заинтересован в снижении инфляционного давления. А переход выше 90 может привести к чрезмерному существенному нарастанию проинфляционных факторов, также комфортен и для экспортеров, и для импортеров, подчеркнул Ордов.

"При этом мы тоже понимаем, что все ключевые инструменты влияния на курс находятся в руках Центрального банка и Министерства финансов. И поэтому неконтролируемое изменение курса, в принципе, невозможно в условиях ограничений на валютном рынке и отсутствия иностранных валютных спекулянтов. Так что здесь, мне кажется, какое-то время потребуется (и, причём, это измеряется, наверное, неделями максимум), когда Центральный банк заявит жёстко свою позицию относительно курса и, соответственно, дальше мы увидим, что курс вернётся во вновь уже определенный и описанный диапазон 80-90 рублей за доллар", — подытожил аналитик.

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Ураган "Эльвира" разбушевался: Центробанк валит рубль
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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