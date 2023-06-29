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Эксперт объяснил, как превратить захолустный Тобольск в цветущий город Сибири

1:53
Экономика

Бюджет Москвы больше, чем бюджет федеральных округов, утверждает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Эксперт объяснил в беседе с Pravda.Ru, почему уровень финансового обеспечения столицы в разы выше, чем аналогичный показатель в регионах России, а также рассказал, какое решение принял президент Владимир Путин, чтобы превратить захолустный Тобольск в цветущий город Сибири.

По словам специалиста, проблема огромного разрыва между Москвой и регионами существует не одно десятилетие. И эту ситуацию давно надо было менять, но её почему-то не трогают.

"Необходимо, чтобы компании в том числе при добыче полезных ископаемых, платили налоги не консолидировано, а в регионах, где они добываются. Опять же, если это компания, занимающаяся эксплуатацией каких-нибудь природных ресурсов, то сейчас по законодательству именно её офис должен находиться там, где они добывают. Но это не всегда делается, потому что если компания работает во многих регионах, то перевезти офис нельзя", — заметил собеседник издания.

Он также рассказал о тех решениях, которые принимает федеральный центр по перераспределению основных плательщиков бюджета.

"Очень характерный пример — посещение Путиным города Тобольска. Он обратил внимание на единственный кремль, находящийся у нас за Уралом, на красивейший город", — заметил эксперт.

Люди едут в Москву, так как в регионах не на что жить. Однако нельзя просто "помочь регионам", должна быть целенаправленная федеральная политика, когда создаются комфортная среда обитания и комфортные условия для жизни, с работой, с рекреационными зонами, с образованием в различных точках страны, заключил Солонников.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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