Американский президент Джо Байден снова допустил значимую оговорку. Отвечая на вопрос журналиста CNN он неожиданно заявил, что российский лидер Владимир Путин "проигрывает войну в Ираке".
Кроме того, Байден добавил, что ему сложно сказать, стал ли российский режим слабее после попытки "вооружённого мятежа".
Напомним, ранее президент США допускал странные фразы и оговорки на публике неоднократно. Так, в апреле этого года он предлагал "лизнуть мир", а ещё раньше перепутал Канаду и Китай.
Объявлял Байден и о гибели своего сына в Ираке, хотя тот на самом деле умер от опухоли мозга в 2015 году.
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