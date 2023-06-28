Президент США Байден: "Путин проигрывает войну в Ираке"

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Американский президент Джо Байден снова допустил значимую оговорку. Отвечая на вопрос журналиста CNN он неожиданно заявил, что российский лидер Владимир Путин "проигрывает войну в Ираке".

Кроме того, Байден добавил, что ему сложно сказать, стал ли российский режим слабее после попытки "вооружённого мятежа".

Напомним, ранее президент США допускал странные фразы и оговорки на публике неоднократно. Так, в апреле этого года он предлагал "лизнуть мир", а ещё раньше перепутал Канаду и Китай.

Объявлял Байден и о гибели своего сына в Ираке, хотя тот на самом деле умер от опухоли мозга в 2015 году.

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