Замруководителя МИД Польши Петр Вавжик сообщил, что Европейский союз уже трудится над 12-м пакетом ограничительных мер в отношении России.\r\n\r\n\r\n\r\n"Мы уже работаем над 12-м пакетом санкций", &mdash; отметил замминистра, слова которого приводит РАР.\r\n\r\n\r\n\r\nПредставители Варшавы сформулировали цель новых запретов как уничтожение четырёх элементов, которые положительно влияют на материальное благополучие РФ.\r\n\r\nВавжик сказал, что наиболее сложно объявить санкции в сфере экспорта российских алмазов, поскольку страны Бенилюкса выступают против подобных ограничений. При этом замглавы внешнеполитического польского ведомства отметил, что у ЕС получилось убедить Италию и Грецию запретить перевозки в свои порты.\r\n\r\n\r\n\r\n"Удастся, наконец, выработать решение, приемлемое для всех", &mdash; заключил чиновник.\r\n\r\n