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Марк Варшавер назвал "наглой ложью" завистников слухи об алкоголизме Татьяны Кравченко
Фигуристка Александра Трусова выпустила клип на дебютную песню "Два крыла"
Певица Наталья Фриске пожаловалась фанатам на истерику дочери Луны